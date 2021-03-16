Юные жители Брестского района накануне получили первый паспорт в пограничной группе

Знаковый момент Дня Конституции - вручение паспортов. Юные жители Брестского района - отличники учебы, победители олимпиад и конкурсов - накануне получили свой главный документ в торжественной обстановке. Вручение состоялось в Брестской пограничной группе. Она находится прямо на рубеже Родины - у белорусско-польской границы. Первые паспорта получили 28 школьников. А еще в подарок юношам и девушкам презентовали Конституцию Беларуси и сувениры с госсимволикой.



