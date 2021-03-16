3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Юные жители Брестского района накануне получили первый паспорт в пограничной группе
Знаковый момент Дня Конституции - вручение паспортов. Юные жители Брестского района - отличники учебы, победители олимпиад и конкурсов - накануне получили свой главный документ в торжественной обстановке. Вручение состоялось в Брестской пограничной группе. Она находится прямо на рубеже Родины - у белорусско-польской границы. Первые паспорта получили 28 школьников. А еще в подарок юношам и девушкам презентовали Конституцию Беларуси и сувениры с госсимволикой.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Подробности изъятия 225 кг психотропов - в фильме "Наркотрафик через Беларусь: спецоперация"
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело