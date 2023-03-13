Юным отличникам страны вручили первый паспорт гражданина Беларуси

В торжественной обстановке свой первый паспорт получают те, кому исполнилось 14 лет. Старт символично дан в Конституционном суде, который играет важную роль в охране прав и свобод граждан. Церемония вручения собрала юношей и девушек со всей страны. Это отличники учебы, лауреаты и победители научных, творческих и спортивных конкурсов. В дополнение к главному документу гражданина Беларуси вручены государственный флаг и Конституция.