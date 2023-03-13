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Юным отличникам страны вручили первый паспорт гражданина Беларуси
13 марта в Беларуси дан старт республиканской акции "Мы - граждане Беларуси", посвященной Дню Конституции.
В торжественной обстановке свой первый паспорт получают те, кому исполнилось 14 лет. Старт символично дан в Конституционном суде, который играет важную роль в охране прав и свобод граждан. Церемония вручения собрала юношей и девушек со всей страны. Это отличники учебы, лауреаты и победители научных, творческих и спортивных конкурсов. В дополнение к главному документу гражданина Беларуси вручены государственный флаг и Конституция.
Паспорт - главный документ в жизни каждого гражданина, и получение документа для меня большая честь
Гордость, благодарность родителям, школе за такой шанс, день волнительный и знаменательный
Гордость, большая гордость - не каждый день тебе такое говорят
Вручение паспортов в торжественной обстановке дает возможность юношам и девушкам почувствовать конституционно-правовую связь со страной, увидеть, какое особое внимание на государственном уровне уделяется молодежи. Нынешнее молодое поколение в ближайшем будущем будет с высоким чувством гражданственности и патриотизма вносить достойный вклад в развитие своей страны
Уже год действует обновленная Конституция, и именно этим молодым людям жить по ней, осваивать новые горизонты, развивать страну, наше государство
Акция "Мы - граждане Беларуси" уже традиция. Только по линии БРСМ с 13 по 15 марта состоится до 150 торжественных вручений паспортов. Мероприятия охватят более трех тысяч юных белорусов по всей стране.
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