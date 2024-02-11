Юный покоритель TikTok из Лунинца показал свои уменьшенные копии мировых и отечественных автомобилей

Любопытно и приятно, что зарекомендовавшие себя белорусские бренды толкают белорусов на созидание. Любое большое дело, как известно, начинается с макета. Этого школьника уже прозвали будущей легендой белорусского автопрома. Шалаш из подушек и одеял или домик на дереве? Для него слишком просто. В исполнении этого парня куда более смелые дизайнерские эксперименты.

Глеб Будник создает из картона уменьшенные копии машин и бытовые предметы. Снимает об этом видео и выкладывает в TikTok, где собирает миллионы просмотров, а его пространственное мышление пользователи называют уникальным. С юным изобретателем пообщались наши корреспонденты.

С какими подарками обычно ходят в гости: букет цветов, коробка конфет или предметы интерьера. А еще говорят: важно учитывать интересы хозяев. В этот раз именно такой случай - я несу картон. Почему? Пойдемте - покажу.

Глебу Буднику 12, а он уже успел покорить пользователей TikTok. Собирает тысячи лайков и комментариев всего с помощью двух инструментов (картона и термоклея). Создает уменьшенные копии мировых и отечественных автомобилей, обычные бытовые предметы. А последняя "разработка" стала миллионником.

Фура из картона. Кнопки, руль, коробка-механика, сигнал, ручник есть, печка. Магнитола, бардачок, рация. Глеб Будник, житель г. Лунинец

А еще открывающийся капот, воздуходувка и подключенный свет. 20 коробок и 80 клеевых стержней ушло на разработку кабины. И это не предел. "Картонные идеи" юный изобретатель внедряет в повседневную жизнь.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/cca/q52jp3yh7gl4b3j1vepi0eyfwljn6i22.jpg

Коробка передач из лего, мышки, картона. Внизу сцепление сделал из джойстика и картона с клеем. Глеб Будник, житель г. Лунинец

Даже предметы интерьера в доме - хендмейд от Глеба, который издалека не отличить от оригинала.

Наклеил кирпичики из картона, клеем ПВА наклеил салфетки, чтобы была такая текстура, как камень, и потом все покрасил белой краской. Глеб Будник

С раннего детства знает весь инструмент, ключи разных размеров, рассказал отец мальчика.

Хочу инженером-конструктором стать. Первую машину свою собрать. Свою марку машины придумать. Глеб Будник

Такие смелые мечты у парня еще и благодаря окружению: увлечение поддерживают родители, в местных магазинах помогают с материалом. А ведь реализовать свой потенциал и просто заниматься любимым делом можно в любом возрасте и в любой точке Беларуси.

Ледовая арена есть, бассейн, танцы, творческие кружки. Ольга Будник, мама Глеба, жительница г. Лунинец

"Парки есть, молодежь там проводит время", - рассказывает сестра.

"Рисую, ем, плаваю", - отвечает Глеб на вопрос о том, что делает в свободное время.

Выбираемся зимой в лес, сало с собой берем, жарим на костре, дети с удовольствием едят. Я работаю водителем, общий стаж - 16 лет. Побывал я в очень многих странах: Европа, Скандинавия, Казахстан, Узбекистан. Та же Европа - не то отношение. Люди более замкнутые. У меня есть друзья, которые уехали, полгода побыли и вернулись, сказали: "Мы больше туда не поедем". Во-первых, дорого, во-вторых, менталитет другой. Много где побывал, что повидал. Все равно тянет домой. Дома хорошо. Виталий Будник, папа Глеба, житель г. Лунинец