Юрецкий: Земли Западной Беларуси находились на полуколониальном положении

Беларусь наравне с главными государственными праздниками - Днем Независимости, Днем Победы - отмечает День народного единства. 17 сентября 1939 года произошло воссоединение Западной Беларуси с БССР.

Что происходило с белорусами с 1921 по 1939 годы, жившими в составе польского государства, рассказал директор Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН Беларуси, кандидат исторических наук Станислав Юрецкий в "Актуальном интервью".

Об этноциде белорусов, считает эксперт, можно уже начать говорить даже не с 1921 года, а с 1919-го, когда в активную фазу вошла Советско-польская война, а по итогам Первой мировой войны возникло польское государство. Тогда поляки начали расширять свою территорию на восток, в том числе за счет белорусских земель.

Станислав Юрецкий

"Во время польской оккупации совершались различные злодеяния польской армией. Уже в 1921 году польское государство начало проводить целенаправленную политику по ополячиванию белорусского народа, по культурному, экономическому и политическому его принижению", - отметил кандидат исторических наук.

Западная Беларусь, называвшаяся в польском государстве "восточная окраина", была аграрным придатком, а о развитии промышленности практически речи не шло. Польское правительство целенаправленно использовало эти земли для выкачки людских ресурсов, то есть дешевой рабочей силы на польских предприятиях, либо как сырьевой придаток для получения, например, мяса и зерна.

quote Земли Западной Беларуси находились на полуколониальном положении. Станислав Юрецкий

Директор Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН Беларуси на предложение представить Западную Беларусь до сих пор в составе Польши, подчеркнул, что через несколько десятилетий после активной политики ополячивания, белорусов там бы не осталось.

"Было значительное сопротивление этноциду, о чем свидетельствует деятельность Компартии Западной Беларуси и не только, есть и герои, чьими именами названы улицы. Белорусы сопротивлялись, но если бы не было воссоединения, польские власти переломили бы эту ситуацию, потому что они планировали расселять белорусов по Польше и перемешивать население. А ополячивание привело бы к тому, что через несколько десятилетий белорусов бы просто не было на территории теперешних западных регионов Беларуси", - уверен Станислав Юрецкий.

Главное фото: sb.by