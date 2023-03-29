Юрецкий: Конгресс молодых ученых дает возможность не только обсудить вопросы, но и наладить личные и профессиональные контакты

Дело не в том, что давление Запада как будто стимулирует это сотрудничество. Союзному договору больше 20 лет. Решение глав государств о принятии 28 программ союзного взаимодействия от ноября 2021 года было принято до этого бешеного санкционного давления. Фундамент нашего развития и те разговоры на пленарном заседании на секционных столах это еще раз подтверждают. Фармацевтика, космос, высокие технологии, агросектор, гуманитарные науки - десятки направлений. Это еще фундамент сверки позиций тех людей, кто на десятилетия вперед определяет будущее российской и белорусской науки.

Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства