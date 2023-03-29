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Юрецкий: Конгресс молодых ученых дает возможность не только обсудить вопросы, но и наладить личные и профессиональные контакты
Молодые физики, химики, медики и физиологи, специалисты по цифровым технологиям и искусственному интеллекту. Конгресс молодых ученых собрал около 500 участников из Союзного государства. Приветственные слова направили главы Беларуси и России. Именно Александр Лукашенко и Владимир Путин в декабре прошлого года договорились о проведении форума на площадке Академии наук. В эти дни участники обсудят последние достижения в конкретных областях и поделятся важными для Союзного государства наработками. У стран общие научно-исследовательские интересы - от космоса до биотехнологий и экотранспорта. Взаимодействие ученых - вклад в технологическую независимость Союзного государства.
Дело не в том, что давление Запада как будто стимулирует это сотрудничество. Союзному договору больше 20 лет. Решение глав государств о принятии 28 программ союзного взаимодействия от ноября 2021 года было принято до этого бешеного санкционного давления. Фундамент нашего развития и те разговоры на пленарном заседании на секционных столах это еще раз подтверждают. Фармацевтика, космос, высокие технологии, агросектор, гуманитарные науки - десятки направлений. Это еще фундамент сверки позиций тех людей, кто на десятилетия вперед определяет будущее российской и белорусской науки.
Россияне поделились своим опытом, мы поделились своим. И как итог нашей работы (один из итогов), на мой взгляд, конечно, формирование в ближайшей перспективе совместных молодежных научных коллективов. То есть Конгресс дает возможность не только обсудить вопросы, но и наладить личные и профессиональные контакты, что является главной основой для того чтобы в последующем сформировать совместный научный молодежный коллектив белорусских молодых ученых и российских молодых ученых, которые будут работать совместно над определенными научными проблемами.
В рамках конгресса состоится торжественное открытие филиала российского Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" на базе НАН Беларуси.
Фото:pixabay.com
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