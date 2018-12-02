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Юристы отмечают профессиональный праздник

Следовать букве закона - их призвание. Сегодня, в первое воскресенье декабря, в Беларуси отмечают День юриста. Этот праздник объединяет специалистов по юриспруденции, адвокатов и прокуроров, следователей и нотариусов, судей и юрисконсультов, а также всех тех, кто служит закону, правде и справедливости. На этих людей возложена миссия по формированию правовой культуры и уважения к закону. Белорусский республиканский союз юристов был создан 28 лет назад. Сегодня эта общественная организация объединяет тысячи правоведов и имеет высокий авторитет не только в Беларуси, но и за рубежом.
А накануне белорусские адвокаты провели бесплатные юридические консультации для малообеспеченных граждан. Подобные мероприятия в стране проходят регулярно. В основном людей интересуют вопросы, связанные с исчислением стажа при выходе на пенсию, трудоустройством и наследством.

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