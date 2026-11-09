Юрий Башмет удостоен медали "За вклад в развитие Союзного государства"

Торжественная церемония вручения медалей "За вклад в развитие Союзного государства" состоялась 9 ноября в Белорусской государственной филармонии.

Наградой отмечены представители министерств экономики, транспорта, промышленности и не только - все те, кто сегодня вносит существенный вклад в развитие Союзного государства. Медали удостоен и народный артист СССР Юрий Башмет.

Юрий Башмет, народный артист СССР, заслуженный артист России: "По сути, мы просто оформили общую школу музыкального мышления. То, что сегодня модно называть менталитетом, по сути и есть музыкальное мышление. Я вижу, как оживают молодые ребята, музицируя вместе и исполняя гениальную классическую музыку".

Финальным аккордом церемонии стал концерт Молодежного белорусско-российского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета.