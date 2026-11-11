Юрий Бочаров: Мир давно стал многополярным, но некоторые страны не хотят это принять

На IV Минской международной конференции по евразийской безопасности огромное внимание уделялось Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, которую инициировал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Ее положения обсуждаются не один год. Почему миру нужна новая хартия многообразия, рассказал политолог из Израиля Юрий Бочаров в "Актуальном интервью".

Он констатировал, что мир давно стал многополярным, но некоторые страны не хотят это принять. Да, у каждого есть собственные мнение, путь развития и история. И это не нравится тем, кто долгое время держал мир за горло.

"Евросоюз, что, единая структура с равноправными партнерами? Нет! Там есть четкая градация, кто есть кто. Там много политических, экономических вопросов, но руководство ЕС пытается держать марку. Я часто говорю: Европа не хочет учитывать ментальность Ближнего Востока, потому что он по-другому видит мир, поэтому возникает непонимание", - обратил внимание гость интервью.

Средняя Азия, Китай, Индонезия - это многообразие, которое никуда не исчезнет. Это основа сегодняшнего мира многообразия, убежден израильский политолог. Большинство государств готово жить в мире с этим многообразием. Его признают, признают политику, каждую структуру и экономику. "Мы хотим одного - быть вместе и дружить. Это главное отличие от Европы, Америки. Беларусь не говорит, как правильно жить, не учит этому, а призывает к диалогу и партнерству. Это основа белорусской политики. Путь, по которому идет Президент Беларусь - правильный путь", - резюмировал Юрий Бочаров.

Фото: magnific.com