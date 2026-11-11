Израильский политолог Юрий Бочаров в "Актуальном интервью" назвал главное отличие Минской конференции по евразийской безопасности от подобных аналогов.

"Отличается форматом участников. Запад знает и умеет все, лучше понимает, хочет научить других правильно жить, хочет научить демократии, справедливости, правам человека. Он учитель, а все остальные ученики. На Минской конференции представлены разные страны, люди, интересы. И лозунг в Минске однозначный: давайте все сядем и начнем говорить - вот главное отличие Европы от Минска", - считает гость интервью.

Запад действительно учит, как наводить порядок в стране и реагировать на протесты, но в самом ЕС силовики жестко разгоняют молодежь, вышедшую на митинги во Франции, Испании, Италии. Когда подобные события происходят не в Европе, государства Евросоюза одними из первых начинают вводить санкции и учить демократии.

По мнению политолога из Израиля, Европа в принципе является двойным стандартом, ведь в ЕС не все страны имеют одни и те же права и возможности. В основе Евросоюза заложено неравенство и демагогия, поэтому любые события, происходящие в Европе, - это одно отношение. Любые события, происходящие за пределами Европы, и в особенности в странах СНГ, - совсем другой анализ. "Нас всех поделили. Есть табель о рангах, демократия, справедливость СМИ, и Европа, расположив нас однажды, пытается оправдать позицию и говорить, что кто-то не демократ, поэтому не может так поступать", - отметил собеседник.

Юрий Бочаров абсолютно убежден, что Запад давно проиграл мир и международные отношения. Более того, он проиграли экономику всему миру, но признать свое поражение и неправоту ни в коем случае не могут. "Они будут стоять до конца. На тонущем корабле всегда найдутся те, кто будут до конца держать флаг и кричать "Мы правы". Это европейская ментальность. Они слишком верят в себя, свою правоту и свой идеал. На Западе не хотят принять, что мир поменялся. Но это их проблема", - заключил политолог.

Фото: РИА Новости