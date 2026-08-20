Юрий Крупнов: Беларусь может стать уникальным партнером для Мьянмы

Беларусь и Мьянма на протяжении последних лет демонстрируют устойчивый интерес к углублению двустороннего торгово-экономического сотрудничества, но и в других сферах есть большой потенциал для развития.

"Мьянма критически заинтересована в том, чтобы сделать такой космический рывок, не в плане даже освоения космоса, хотя она и про это думает, а в плане того, чтобы серьезно перейти из средней развивающейся страны в серьезно развитую страну. Мне кажется, Беларусь, которая имеет выдающийся уровень культуры, образования, науки, может стать уникальным партнером", - отметил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.