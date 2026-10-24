Юрий Сенько: Мы подпитываем кислородом европейскую часть континента

Работники Гродненского облисполкома и активисты Федерации профсоюзов, всего около 250 человек, приняли участие в восстановлении леса на Гродненщине.

К акции присоединился Вороновский район. Участники высадили ели, сосны и березы на площади более 10 га. Лидский лесхоз обеспечил волонтеров посадочным материалом и необходимым инвентарем.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"Такой дружной командой, организованно, мы традиционно проводим эту акцию, к которой всякий раз призывает наш Президент. Мы видим, насколько это важно для нашей страны, нашего производства, экологии, да и, собственно, для всей европейской части континента, которую мы, в хорошем смысле слова, подпитываем кислородом. Мы сделаем большое дело".

Елена Гурина, завотделом организационной и общественной работы республиканского комитета Белхимпрофсоюза:

"Настроение у всех замечательное. Работаем мы уже не первый год, у нас это уже вошло в практику, мы уже сюда приезжаем вместе даже со своими детьми. Нам хочется их привлекать тоже к такому замечательному делу, как посадить лес нашей любимой Родине".

Помощь лесному фонду Гродненской области особенно актуальна: ветровалы и грозовые фронты повредили в регионе почти 1800 га леса.