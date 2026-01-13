Юрий Воскресенский заявил, что доверие к Вашингтону разрушено, и назвал Трампа "буйным нарциссом" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c275107f-d0e2-475c-8929-df10f022700b/conversions/5cd1aaf9-dc0b-470a-a990-71180b24a074-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c275107f-d0e2-475c-8929-df10f022700b/conversions/5cd1aaf9-dc0b-470a-a990-71180b24a074-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c275107f-d0e2-475c-8929-df10f022700b/conversions/5cd1aaf9-dc0b-470a-a990-71180b24a074-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c275107f-d0e2-475c-8929-df10f022700b/conversions/5cd1aaf9-dc0b-470a-a990-71180b24a074-xl-___webp_1920.webp 1920w

После событий в Венесуэле и других регионах глобальное доверие к США как к партнеру разрушено, а в Белом доме, по мнению политолога Юрия Воскресенского, у власти находится "буйный нарцисс", не скованный никакими нормами, кроме собственной морали. Это делает международную ситуацию крайне турбулентной. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Ожидание мира, ожидание честности со стороны американцев просто разрушилось. И мы увидели по-прежнему империалистический оскал гегемона", - заявил эксперт. По его словам, стало ясно, что "американскую сторону не ограничивают никакие правила и нормы".

Последние силовые акции Вашингтона, такие как операция в Венесуэле, вмешательство в события в Иране, финансирование экстремистских группировок, полностью подорвали репутацию Трампа. "После всего этого теперь понятно, что американцы обманут. Обманут, в том числе и по поводу Украины", - отметил политолог. Он предупредил, что те, кто надеется, будто США ограничатся Западным полушарием, ошибаются: "Полезут дальше, они уже сейчас лезут".

Единственным ограничителем для действий администрации, по словам эксперта, является лишь мораль Дональда Трампа. "Если брать последних президентов США, один, простите, нарцисс тихий был, сейчас нарцисс буйный. Нарцисс же, он живет в пузырях грандиозности, и он воспринимает всю реальность исключительно сквозь вот эти пузыри. А когда эти пузыри рушатся, он становится очень опасным социопатом", - пояснил Юрий Воскресенский.

При этом смена власти от республиканцев к демократам, по мнению эксперта, ничего не изменит. "В этой ситуации нам надо как можно плотнее сотрудничать с нашими стратегическими союзниками - Российская Федерация, Китайская Народная Республика".