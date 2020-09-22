Юрий Атаманюк: У белорусской оппозиции нет конструктивной программы развития страны

Беларусь всегда делала все, чтобы сохранить мир и спокойствие на нашей земле. Без этого государству сложно развиваться. Увы, иная точка зрения у белорусской оппозиции. Для них чем хуже в обществе, тем лучше. И полное отсутствие конструктивной программы.



Такое мнение Агентству теленовостей сообщил украинский экономист Юрий Атаманюк. По словам эксперта, протестные настроения в нашей стране сегодня строятся только на одной идее - свергнуть устоявшийся строй.



Юрий Атаманюк, экономический эксперт (Украина): "Сегодня эффект такой - это плохо. А мы за новое. А когда спрашиваешь - за новое что? Скажите, что в экономике? Молчание. Как таковой программы экономической у нас нет. Так, хорошо, куда мы планируем тогда идти? А во внешнеполитической как вы планируете? Ну без виз вам пообещали, нас он счастливее не сделал. А дальше что? А вам технологии пообещали? А вам дешевые западные кредиты и инвестиции пообещали? А вам доступ на европейский рынок пообещали? Вам пообещали, что лидеров оппозиции сфотографируют в Брюсселе. Прекрасно! Давайте разваливать? Давайте!".



