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Юрий Дудкин о ситуации в Украине
То, что Штаты пытаются всячески развязать войну чужими руками, уже ни у кого не вызывает вопросов. Очевидные вещи подмечают и украинские эскперты, которые не хотят, чтобы простые люди становились разменной монетой в большой политической игре Запада.
Давайте будем рассуждать просто внятно и понятно для всех. Если бы США по пунктам хотела, чтобы Украина выполняла минские соглашения, а особенно касающееся политической части, где говорится об особом статусе, почему она не вводит за 8 лет ни одной санкции против Украины, за невыполнение этих соглашений. Наоборот, сейчас стоит в другом вопрос в США: в конгрессе и в госдепартаменте - втянуть Россию в эти разборки, чтобы объявить новый пакет санкций РФ - вот главная задача США.
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