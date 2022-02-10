ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Юрий Дудкин о ситуации в Украине

То, что Штаты пытаются всячески развязать войну чужими руками, уже ни у кого не вызывает вопросов. Очевидные вещи подмечают и украинские эскперты, которые не хотят, чтобы простые люди становились разменной монетой в большой политической игре Запада.

Давайте будем рассуждать просто внятно и понятно для всех. Если бы США по пунктам хотела, чтобы Украина выполняла минские соглашения, а особенно касающееся политической части, где говорится об особом статусе, почему она не вводит за 8 лет ни одной санкции против Украины, за невыполнение этих соглашений. Наоборот, сейчас стоит в другом вопрос в США: в конгрессе и в госдепартаменте - втянуть Россию в эти разборки, чтобы объявить новый пакет санкций РФ - вот главная задача США.
Юрий Дудкин, военный и политический эксперт (Украина)

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все