Юрий Дудкин о ситуации в Украине

Давайте будем рассуждать просто внятно и понятно для всех. Если бы США по пунктам хотела, чтобы Украина выполняла минские соглашения, а особенно касающееся политической части, где говорится об особом статусе, почему она не вводит за 8 лет ни одной санкции против Украины, за невыполнение этих соглашений. Наоборот, сейчас стоит в другом вопрос в США: в конгрессе и в госдепартаменте - втянуть Россию в эти разборки, чтобы объявить новый пакет санкций РФ - вот главная задача США.

Юрий Дудкин, военный и политический эксперт (Украина)