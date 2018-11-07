Он снимал первых лиц государства и обычных прохожих, народных артистов и стариков в полесских деревнях. Он не делил героев по рангам и к каждому находил подход. Юрий Иванов в сотне лучших фотографов мира. Он сделал десятки тысяч кадров, которые уже стали историей. Его выставки проходили на всех экспозиционных площадках страны. И он первый, кто разместил работы на стенах медучреждения. 4-ая клиническая больница Минска получила в дар уже третью выставку мастера.

Елена Бормотова о лечебной силе искусства. История Минска на фотографиях разного периода. Черно-белые и цветные кадры столицы, которую многие и не знали. Полвека в развитии города, за которые выросло не одно поколение горожан. Здания, с которыми ассоциировали и ассоциируют Минск. Архитектурные памятники в непривычных ракурсах и в необычном экспозиционном пространстве.

Второе кардиологической отделение 4-ой клинической больницы Минска стало тем выставочным пространством, где разместилась выставка фотографа Юрия Иванова. Экспозиция - это подарок клинике. 40 работ.

Несколько лет назад пациентом кардиологического отделения был и сам мастер. Благодарность клинике - уже третья выставка в дар. Это, пожалуй, единственная в стране больница, где вместо плакатов с иллюстрациями болезней произведения одного из лучших фотографов мира.

Ретроспектива Минска с 1965 года. Это год, когда Иванов стал сотрудником всесоюзного агентства печати "Новости" - знаменитого АПН. Фотографу на тот момент было всего 25. За полвека работы в его личном архиве миллионы негативов. И он помнит, как был сделан каждый кадр. Орден Победы на уровне глаз. Такое увидишь не часто.