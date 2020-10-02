Юрий Караев дал высокую оценку действиям спецназа на закрытии турнира по боевой стрельбе

Уровень подготовки подразделений антитеррора выше, чем сама угроза экстремистских проявлений. Такое мнение сегодня высказал министр внутренних дел Юрий Караев. Высокую оценку действиям спецназа он дал на закрытии турнира по боевой стрельбе, посвященного 30-летию "Алмаза".



Напомним, в Минске собрались 8 команд из различных подразделений, в том числе - российские коллеги. Программа турнира включала дневные и ночные испытания, этапы по освобождению заложников, соревнования в снайперской дуэли и командной эстафете. Главное - что все участники вынесли практический опыт из общения друг с другом. Александр Смирнов продолжит.



Спецназовская эстафета только со стороны может показаться исключительно спортивной дисциплиной. На самом деле - нюансов очень много. По специализированным правилам, любое непрофессиональное обращение с оружием наказывается дисквалификацией. Попаданием по чужим мишеням - тоже.



Незакрытая мишень - штрафной круг. Время играет не на руку командам. Закрывает эстафету командир, который поражает из пистолета крайнюю цель.



В предыдущие 4 соревновательных дня несколько основных этапов выиграла команда группы "А" и в итоге стала победителем в общекомандном зачете. Однако эстафета идет по отдельной программе, поэтому сражение развернулось нешуточное. Бойцы сил специальных операций, которые по всей дистанции турнира оказали серьезную конкуренцию "Альфе", в этом виде соревнований оказались сильнее, точнее и быстрее соперников, а в финале опередили команду СОБРа.



Без сомнения, соревнования в честь 30-летия "Алмаза" стали настоящим событием для всего спецназовского братства. Проявить себя достойно на такого рода форумах - значит, получить признание, проявить упорство и характер, заслужить уважение у коллег по цеху. И самая важная цель - поднять профессиональный уровень, что и дает соревновательный опыт.



Несмотря на высокую конкуренцию, соперничество остается лишь на полигоне или в тренировочном лагере. Экстремизм не знает границ, а значит - и антитеррор должен идти на шаг впереди. На этом соревновании пройдено многое, но, как говорят сами спецназовцы, самое важное - то, что ждет впереди.



