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Юрий Караев и Владимир Караник в проекте "Разговор у Президента"

Юрий Караев и Владимир Караник ответят на вопросы журналиста АТН. Из первых уст - о выполнении поручений. На контроле - четыре главные темы: кризис на границе, экономика региона, экспорт предприятий в условиях санкций, а также работа в полях, которую называют фундаментом будущего урожая.

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