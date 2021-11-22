Юрий Караев и Владимир Караник в проекте "Разговор у Президента"

Юрий Караев и Владимир Караник ответят на вопросы журналиста АТН. Из первых уст - о выполнении поручений. На контроле - четыре главные темы: кризис на границе, экономика региона, экспорт предприятий в условиях санкций, а также работа в полях, которую называют фундаментом будущего урожая.