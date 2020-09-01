Юрий Караев об экономических последствиях митингов и забастовок

Об экономических последствиях митингов и забастовок

И еще один момент, на который в большом интервью обратил внимание Министр внутренних дел. Экономические последствия, которые наступят после массовых беспорядков, митингов и забастовок.

Юрий Караев, Министр внутренних дел Беларуси:

"Те, кто призывает к забастовкам. Пишут, давайте обрушим бюджет государства, и тогда не будет платиться силовикам. Но позвольте, на всех силовиков уходит 10 % бюджета. А на всех льготников, на все соцобеспечение и т.д. 44 %. Вы обрушите все вот это. Все налоги, которые не все хотят платить и быть свободными. От налогов видимо".

Опоступках некоторых милиционеров