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Юрий Караев об экономических последствиях митингов и забастовок
Об экономических последствиях митингов и забастовок
И еще один момент, на который в большом интервью обратил внимание Министр внутренних дел. Экономические последствия, которые наступят после массовых беспорядков, митингов и забастовок.
Юрий Караев, Министр внутренних дел Беларуси:
"Те, кто призывает к забастовкам. Пишут, давайте обрушим бюджет государства, и тогда не будет платиться силовикам. Но позвольте, на всех силовиков уходит 10 % бюджета. А на всех льготников, на все соцобеспечение и т.д. 44 %. Вы обрушите все вот это. Все налоги, которые не все хотят платить и быть свободными. От налогов видимо".
Опоступках некоторых милиционеров
Также министр внутренних дел прокомментировал поступки некоторых милиционеров, которые демонстративно увольняются и выкидывают свою служебную форму. По мнению Юрия Караева, такими людьми могут управлять лишь два фактора. Первый - это деньги, которые были обещаны экс-правоохранителям за их отречение от МВД. Второй - желание прославиться. Но, как подчеркнул глава МВД, цитата: "Прославиться Иудой - это слабенькая слава".
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