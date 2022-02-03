Юрий Крупнов: Белорусский путь борьбы с COVID-19: добровольность и сознательность

Госпитализация больных коронавирусной инфекцией составляет не более 30 процентов от осеннего пика, об этом заявляют в Минздраве. Новый штамм, как правило, не несет за собой тяжелых случаев. Поэтому перегрузки стационарного звена не ожидается, но в Беларуси к этому готовы. Это связано с кислородом, возможностью развертывания коек, наличием медикаментов, призывами вакцинироваться, получать бустерную дозу.



Все это уже не первый раз показывает свою эффективность. Беларусь продолжает демонстрировать имунно-ковидный суверенитет. Таким мнением поделился российский политолог Юрий Крупнов.



Юрий Крупнов, председатель Международного общественного движения развития:

Беларусь не хуже, а во многом и лучше, прошла этот ковидный период. В этом смысле был продемонстрирован, если хотите, такой имунно-ковидный суверенитет. И это показательно. Потому что, если мы будем, как Есенин писал, задрав штаны бежать за комсомолом, каждый раз. Что там в Европе? Что там в Америке? Какой ужас нагоняется по всему миру. Нас просто не хватит. Мы не только экономически, мы психологически, психиатрически не выдержим это напряжение, которое нагоняют из вне. Поэтому вот этот имунно-ковидный суверенитет - это тоже отличительная особенность. Потому что, если мы пойдем по пути копирования западных или восточных способов жизни, способов реагирования на все опасности, у нас ни ресурсов не хватит, а главное, что мы наделаем глупостей и последствия будут гораздо хуже. Поэтому, суверенитет, он всегда очень конкретный, связан и с промышленным развитием, и с правильным реагированием на ситуации разного рода эпидемий, и здесь я вижу большие успехи и достижения.