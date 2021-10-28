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Ю. Назаров: В Беларуси к 2030 году предусмотрено создание более 1300 электрозарядных станций
В Беларуси к 2030 году предусмотрено создание более 1300 электрозарядных станций, сообщил заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передаетБелТА.
В настоящее время электрозарядная сеть представлена 486 станциями, до конца 2021 года будет 600 станций, из них половина быстрозарядных.
"К 2030 году предусмотрено создание более 1300 электрических заправочных станций. Предполагается также установка 25 супербыстрых электрозарядных комплексов в областных городах, Минске и на основных автомагистралях ", - сказал Юрий Назаров.
Он добавил, что в этом году "Белоруснефть" реализует пилотный проект по строительству супербыстрого зарядного комплекса в Минске в районе разворотного кольца "Брилевичи" по ул. Наполеона Орды.
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