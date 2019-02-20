Юрий Островский о развитии кардиохирургии 21 февраля в программе "События" на "Беларусь 24"

10 лет назад в Беларуси была впервые проведена операция по пересадке сердца. Что изменилось за это время в данной области медицины? Сколько стоит в Беларуси операция на сердце? Над чем сейчас работают кардиохирурги? Об этом и не только мы спросили доктора медицинских наук, профессора, академика НАН Беларуси Юрия Островского.