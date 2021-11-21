Юрий Сегенюк: Как можно использовать спецтехнику, водометы против граждан, которые не несут агрессии

Ситуация очень тяжелая, очень эмоциональная, всегда жалко людей. Конечно, есть вопросы к странам коллективного Запада, особенно к Польше, потому что беженцы четко назвали сторону пребывания – Германию, и почему себя поляки так ведут, вызывает вопросы. Там находятся дети, и зачем использовать специальную технику, водометы против граждан, которые не несут какой-то военной агрессии? Я рад, что белорусская сторона предоставляет теплое убежище - логистический центр. Мы видели, что там молодые мамы и дети могут разместиться в тепле, более-менее нормальных условиях. Здорово, что подключаются общественные организации, Красный Крест и другие, в том числе наша, к мероприятиям по доставке еды, по обеспечению продовольствием беженцев. Я считаю, что такое проявление милосердия необходимо и помогать в любом случае нужно.

Юрий Сегенюк, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ