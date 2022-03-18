Юрий Селиверстов: Меры поддержки предприятий реального сектора будут приниматься правительством точечно

Правительством предусмотрено право коллегиально решить, кому предоставить отсрочку по уплате дивидендов, чтобы это было не разово, а в течение какого-то периода времени. Такие же меры с предоставлением возможности отсрочки уплаты налоговых платежей, возврату в бюджет каких-то сумм, которые были выделены ранее (например, на реализацию каких-либо инвестиционных проектов), правительство может продлить сроки этих выплат. Дать срок более долгий, чтобы проект этот завершить либо отсрочить обязательства по выплатам в бюджет, учитывая, что ситуация осложнилась внешними факторами.

"Меры поддержки предприятий реального сектора будут приниматься правительством точечно". Об этом заявил сегодня министр финансов. В Беларуси подписан указ Президента по обеспечению стабильного функционирования экономики. Разрешили не штрафовать экспортеров за нецелевое использование кредитов, оптимизируют и непервоочередные расходы - будь то ремонт или покупка мебели или авто. А некоторые выплаты отсрочат. В апреле, например, многим предприятиям нужно будет платить и дивиденды за прошлый год.