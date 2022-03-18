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Юрий Селиверстов: Меры поддержки предприятий реального сектора будут приниматься правительством точечно
"Меры поддержки предприятий реального сектора будут приниматься правительством точечно". Об этом заявил сегодня министр финансов. В Беларуси подписан указ Президента по обеспечению стабильного функционирования экономики. Разрешили не штрафовать экспортеров за нецелевое использование кредитов, оптимизируют и непервоочередные расходы - будь то ремонт или покупка мебели или авто. А некоторые выплаты отсрочат. В апреле, например, многим предприятиям нужно будет платить и дивиденды за прошлый год.
Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:
Правительством предусмотрено право коллегиально решить, кому предоставить отсрочку по уплате дивидендов, чтобы это было не разово, а в течение какого-то периода времени. Такие же меры с предоставлением возможности отсрочки уплаты налоговых платежей, возврату в бюджет каких-то сумм, которые были выделены ранее (например, на реализацию каких-либо инвестиционных проектов), правительство может продлить сроки этих выплат. Дать срок более долгий, чтобы проект этот завершить либо отсрочить обязательства по выплатам в бюджет, учитывая, что ситуация осложнилась внешними факторами.
Решение правительства - оплачивать госдолг в белорусских рублях
Минфину и банкам по решению правительства разрешено внешние долги исполнять в белорусских рублях по курсу на дату операции. Причина - введение ограничительных мер со стороны Запада, которые фактически замораживают инвестпроекты и закрывают технические возможности расчетов по госдолгу в валюте. Ведь обязательства платить в срок никто не отменял. А некоторые контрагенты отключают наши банковские учреждения от системы проведения платежей.
Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:
Как подчеркнули в Минфине, все свои социальные обязательство по выплатам зарплат, пенсий, пособий государство выполнит в полном объеме. Более подробно о шагах правительства, что получит бизнес и ждать ли налоговых каникул? Индексируют ли зарплаты и есть ли предпосылки для дефолта? Об этом и не только в
в 20 марта расскажет министр Юрий Селиверстов.
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