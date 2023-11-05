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Юрий Селиверстов пояснил, почему бюджет Беларуси на 2024-й дефицитный
В 2024 году бюджет Беларуси будет дефицитным. За счет каких заимствований страна будет покрывать дефицит, рассказал министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.
По словам главы ведомства, по плану дефицит порядка 1,9 % ВВП, часть из которого - это привлечение связанного финансирования на различные проекты. "Буквально на этой неделе на внутреннем рынке мы провели аукцион по продаже облигаций в юанях, - сказал он. - Порядка 90 млн руб. в юанях мы привлекли в данный момент. Поэтому будем эту работу и продолжать на следующий год. Внутренний рынок, по нашим оценкам, до 700 млн долларов в эквиваленте".
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Почему так и откуда эти цифры возьмутся? Министр пояснил: "Мы и раньше заимствовали, то есть у нас объемы погашения на следующий год внутреннему рынку даже превышают этот объем, который мы хотим привлечь. Поэтому мы обязательства свои исполним и будем работать по привлечению ресурсов и дальше".
Понятно, что есть ряд задач, которые надо решать. Пока у нас нет большого объема конъюнктурных доходов. Не секрет, что те объемы, которые мы получали от нефтепереработки и от калия в силу разных причин, стали не такими большими, как были, но и эти направления восстанавливаются, но не так быстро, как хотелось бы. Поэтому тот объем доходов, который временно от экспорта выпал у нас, мы его привлечем и за счет заимствований.
"Учитывая, что предыдущие лет восемь-девять мы жили практически без дефицита, если не брать 2021 год и далее, то в принципе у нас сформирован тот объем остатков, который мы можем варьировать. Мы не тратим все до последней копейки, поэтому какие-то такие моменты можем закрывать", - подытожил министр.
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