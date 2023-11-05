Юрий Селиверстов пояснил, почему бюджет Беларуси на 2024-й дефицитный

Понятно, что есть ряд задач, которые надо решать. Пока у нас нет большого объема конъюнктурных доходов. Не секрет, что те объемы, которые мы получали от нефтепереработки и от калия в силу разных причин, стали не такими большими, как были, но и эти направления восстанавливаются, но не так быстро, как хотелось бы. Поэтому тот объем доходов, который временно от экспорта выпал у нас, мы его привлечем и за счет заимствований.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси