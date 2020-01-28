3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Юрий Сенько в проекте Агентства теленовостей "Разговор у Президента"
9 миллиардов рублей таможенных платежей и примерно 111 миллионов тонн товаров на ввоз и вывоз. Итоги работы белорусской таможни за 2019 год накануне обсудили во Дворце Независимости Александр Лукашенко и глава ГТК.
Президент встретился с главой Таможенного комитета
Президент обратил внимание на выполнение поручений, поставленных перед ведомством. Так, экспортные пошлины снизились на треть из-за падения объемов в нефтяной отрасли. Доходная часть бюджета, за которую отвечает комитет, и будущий чемпионат мира по хоккею - об этом тоже говорили. Пройдет он уже в следующем году в Минске и Риге. А вот в прошлом уже завершили модернизацию погранперехода "Урбаны" на границе с Латвией.
Юрий Сенько, Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
"Стоит задача для экономики нашей страны и бизнеса,чтобы бизнес был удовлетворен организацией законодательства, условиями труда и сделал все возможное, чтобы нарастить соответствующие объемы на территории страны. Мы идем постепенно для достожения этой цели".
Юрий Сенько в проекте Агентства теленовостей "Разговор у Президента"
Насколько высокими темпами идет развитие международных связей, какими методами достигается безопасность внешняя и внутренняя и почему серые поставки продуктов портят имидж страны. Подробнее об этих и других темах рассказал председатель Таможенного комитета Юрий Сенько в проекте Агентства теленовостей "Разговор у Президента". Его вы можете посмотреть
.
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва