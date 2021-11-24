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Юрий Шевчук с актуальными новостями из транспортно-логистического центра возле пункта пропуска "Брузги"

Самые последние новости из лагеря беженцев, который временно разместился в транспортно-логистическом центре возле пункта пропуска "Брузги". Людям передали очередную гуманитарную помощь и снова от жителей Гродненского региона. А буквально час назад недалеко от лагеря свою работу начали мобильные бани. Какая в эти минуты обстановка возле центра, расскажет Юрий Шевчук (видео).

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