3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Юрий Шевчук с актуальными новостями из транспортно-логистического центра возле пункта пропуска "Брузги"
Самые последние новости из лагеря беженцев, который временно разместился в транспортно-логистическом центре возле пункта пропуска "Брузги". Людям передали очередную гуманитарную помощь и снова от жителей Гродненского региона. А буквально час назад недалеко от лагеря свою работу начали мобильные бани. Какая в эти минуты обстановка возле центра, расскажет Юрий Шевчук (видео).
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все