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Юрий Шулейко провел прием жителей Калинковичского района

Вопросы благоустройства, санитарного состояния частных фермерских хозяйств, культурной жизни региона, земельные споры и судебные тяжбы. Это главные проблемные вопросы, с которыми жители Калинковичского района обратились к помощнику Президента - инспектору по Гомельской области. Часть обращений потребовала лишь разъяснения. Для знакомства с некоторыми проблемами людей Юрий Шулейко выехал на место. По отдельным вопросам оценку дадут узкие специалисты. А затем будут приняты решения. На контроль взято каждое обращение.

С начала года Юрий Шулейко провел восемь приемов граждан, выслушал около 80 человек. В целом за этот период ему поступило около 200 обращений, в том числе электронных. Многие проблемы уже решены.

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