Юрий Шулейко провел прием жителей Калинковичского района

Вопросы благоустройства, санитарного состояния частных фермерских хозяйств, культурной жизни региона, земельные споры и судебные тяжбы. Это главные проблемные вопросы, с которыми жители Калинковичского района обратились к помощнику Президента - инспектору по Гомельской области. Часть обращений потребовала лишь разъяснения. Для знакомства с некоторыми проблемами людей Юрий Шулейко выехал на место. По отдельным вопросам оценку дадут узкие специалисты. А затем будут приняты решения. На контроль взято каждое обращение.