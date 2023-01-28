Юрий Тертель: В Беларуси усилят контроль за воспроизводством лесов

Вопросы охраны природы всегда на особом контроле у главы государства. Госинспекция в свое время получила высокий президентский статус, широкие полномочия и право ношения оружия. Личный состав способен действовать на воде, на суше и в воздухе, а их сотрудники - уникальные специалисты, которые обеспечивают сохранность природы.

Начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси Юрий Тертель в программе "Актуальное интервью" рассказал, с чего пришлось начинать, чего достигли за это время.

Президентом было поручено ему, как человеку военному, навести порядок, говорит он. "Было принято решение, что на этой должности должен быть именно военный человек, который наведет порядок,дисциплину и уберет коррупционный аспект, чтобы контролировать ситуацию. С этой задачей я справился, - заявил он. - И в 2022 году в докладе Президенту я об этом говорил, что ситуация контролируемая, угроз в коррупционном плане и в плане невыполнения всех задач, которые стоят перед инспекцией, на сегодняшний день нет!"

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В июле 2022 года Президент обозначил, что в Беларуси необходимо усилить работу по охране животного и растительного мира, но это не значит, что там провал, сказал Юрий Тертель.

Исходя издоклада, главой государства было акцентировано внимание на необходимости усиления контроля за воспроизводством лесов. "С 2014 по 2018 годы на наши леса плотно насел короед, - рассказываетначальник Госинспекции. - Было много выпилено леса. Соответственно, нужно было восстанавливать леса. Они были посажены. Прошло 7 лет, после которых мы осуществляем приемку и уже переводим эти леса в ценные насаждения".

В 2021 году в Беларуси была введена единая государственная автоматизированнаяинформационная системаучетадревесиныи сделок с ней. "На сегодняшний день эксплуатируется, но имеется ряд недостатков и возможностей модификации информации, которая вносится в какие-то носители. Мы активно это изучаем и информируем Министерство лесного хозяйства Беларуси, - заверил чиновник. - Об этой проблеме Президент знает. Он обратил внимание на то, что надо усилить здесь контроль и как можно быстрее привести в порядок эту систему для того, чтобы она эффективно работала".

Третий вопрос - это особо охраняемые природные территории. По его словам, в последнее время участились случаи незаконных вырубок, хищений, потому что там древесина наиболее качественная. В связи с этим Президентом было поручено охранять эти территории как наибольшее достояние нашей республики.