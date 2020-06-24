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Юрий Вергейчик: Я за стабильность. Мы сегодня имеем много того, что не имеют другие

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Юрий Вергейчик убежден, что от добра добра не ищут, и все зависит он нашего желания улучшить страну. Не надо на кого-то пальцем показывать. Самое главное - самому сделать так, чтобы стране стало лучше.

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