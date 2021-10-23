Юрий Воскресенский - угроза национальной безопасности Украины?

Чем ближе зима, тем дальше принципы. Когда столбик термометра уверенно пошел вниз, Украина организовала аукцион на покупку белорусских энергоресурсов. Хотя до этого несколько раз громогласно запрещала импорт. Посмотреть на такую природную аномалию из Беларуси отправился руководитель "Круглого стола демократических сил" Юрий Воскресенский. Что важно - по приглашению официального Киева. Но на границе столкнулся со всеми прелестями Незалежной. Теперь в паспорте Юрия красуется отметка: запрет на въезд в Украину на три года. Своими впечатлениями Воскресенский поделился накануне в "Клубе редакторов".