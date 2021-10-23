3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Юрий Воскресенский - угроза национальной безопасности Украины?
Чем ближе зима, тем дальше принципы. Когда столбик термометра уверенно пошел вниз, Украина организовала аукцион на покупку белорусских энергоресурсов. Хотя до этого несколько раз громогласно запрещала импорт. Посмотреть на такую природную аномалию из Беларуси отправился руководитель "Круглого стола демократических сил" Юрий Воскресенский. Что важно - по приглашению официального Киева. Но на границе столкнулся со всеми прелестями Незалежной. Теперь в паспорте Юрия красуется отметка: запрет на въезд в Украину на три года. Своими впечатлениями Воскресенский поделился накануне в "Клубе редакторов".
Напомним, осенью Украина в очередной раз ввела запрет на импорт энергоресурсов из Беларуси. И в очередной раз оказалась в такой неприятной ситуации.
Президент
Все
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов