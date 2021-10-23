ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Юрий Воскресенский - угроза национальной безопасности Украины?

Чем ближе зима, тем дальше принципы. Когда столбик термометра уверенно пошел вниз, Украина организовала аукцион на покупку белорусских энергоресурсов. Хотя до этого несколько раз громогласно запрещала импорт. Посмотреть на такую природную аномалию из Беларуси отправился руководитель "Круглого стола демократических сил" Юрий Воскресенский. Что важно - по приглашению официального Киева. Но на границе столкнулся со всеми прелестями Незалежной. Теперь в паспорте Юрия красуется отметка: запрет на въезд в Украину на три года. Своими впечатлениями Воскресенский поделился накануне в "Клубе редакторов".

Напомним, осенью Украина в очередной раз ввела запрет на импорт энергоресурсов из Беларуси. И в очередной раз оказалась в такой неприятной ситуации.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все