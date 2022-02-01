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Юрия Горбич: Любой ответственный человек должен обезопасить себя и окружающих, надев маску
При распространении высокозаразного вируса любой ответственный человек должен обезопасить себя и окружающих, надев маску - заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО. По словам Юрия Горбича, в нашей стране сделано все, чтобы напомнить о важности масочного режима. Есть целая программа, запущенная Минздравом.
Напомним, основные способы уберечь себя от заболевания - это вакцинация, а также дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, гигиена рук. К основным симптомам при заболевании "омикрон"-штаммом, относятся боль в горле, кашель, насморк, у некоторых отмечается повышение температуры, ломота и слабость.
Отметим, только в больницы Минска из числа вакцинированных попало менее 3 процентов заболевших, единицы попали в реанимацию, а остальные переносят болезнь в легкой форме.
К слову, среди медработников на сегодня сложился один из самых высоких уровней вакцинации, потому что риск заболеть коронавирусной инфекцией у них, несмотря на достаточность средств защиты, более высок. Понимая, что нагрузка на медработников будет высокая, Минздрав заранее провел обучение врачей различных специальностей во всех областях страны, продумана логистика работы контактных бригад. К работе привлекаются студенты медуниверситетов, учащиеся медколледжей в роли волонтеров и работников кол-центров. Кроме того, приостановлены курсы повышения квалификации, чтобы медработники могли вернуться на свои рабочие места.
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