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Юшков: Найти альтернативу российскому газу Евросоюзу вряд ли удастся
Найти альтернативу российскому газу Евросоюзу вряд ли удастся. Чтобы отказаться от энергоресурса, у европейцев уйдут годы, если не десятилетия. Таким мнением поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности России Игорь Юшков. По его словам, свободного газа сейчас нет нигде. Америка, например, максимум может поставить в ЕС лишь треть от необходимых объемов, причем по высокой стоимости.
Впрочем, даже если бы в мире нашлось достаточное количество сжиженного газа, чтобы заменить российский, свободных мощностей для его приема на данный момент в Европе все равно нет.
Трагизм ситуации для европейцев в том, что никаких новых СПГ-заводов в мире пока не вводится в эксплуатацию. Предложения на мировом рынке не увеличиваются, и заменить нас нечем, основные объемы законтрактованные. Можно определенные партии СПГ перекупить с азиатского рынка, если вы готовы переплатить больше, чем платят азиатские страны, опять же Китай, Южная Корея, Япония, но в целом свободного газа в мире нет, именно поэтому сейчас уже высокая цена, потому что уже сейчас дефицит. А если хотя бы частично уйдет с мирового рынка российская добыча, то дефицит будет еще больше, и цена будет еще больше.
Ведущий аналитик подчеркнул, что даже технически, если бы вдруг образовалась какая-то масса СПГ, то она не смогла бы зайти в Европу в достаточном объеме, чтобы заменить Россию, потому что Россия в прошлом году поставила в Европу 150 млрд кубов, а свободных мощностей для приема СПГ в Европе осталось примерно на 70 млрд кубов.
"То есть половину российского газа даже теоретически невозможно заменить по пропускной способности СПГ-терминалу, поэтому нужны годы инвестиций в новую добычу, в пропускную способность СПГ-терминалов, газопроводы, чтобы сократить или отказаться от российского газа, - констатировал Игорь Юшков.- Пострадают обе стороны, но вопрос, кто пострадает сильнее и плюс к тому европейцы не привыкли к столь суровым изменениям уровня жизни".
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