Юшков: Найти альтернативу российскому газу Евросоюзу вряд ли удастся

Трагизм ситуации для европейцев в том, что никаких новых СПГ-заводов в мире пока не вводится в эксплуатацию. Предложения на мировом рынке не увеличиваются, и заменить нас нечем, основные объемы законтрактованные. Можно определенные партии СПГ перекупить с азиатского рынка, если вы готовы переплатить больше, чем платят азиатские страны, опять же Китай, Южная Корея, Япония, но в целом свободного газа в мире нет, именно поэтому сейчас уже высокая цена, потому что уже сейчас дефицит. А если хотя бы частично уйдет с мирового рынка российская добыча, то дефицит будет еще больше, и цена будет еще больше.

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (Россия)