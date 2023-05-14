Ювенальная юстиция, или Как на Западе отбирают детей мигрантов, а их мамы записывают ролики с мольбами о помощи

Украинские беженцы на себе смогли ощутить, что цивилизованный мир Европы, оказывается, это не только жовто-блакитные флажки на лацканах, но и страшный сон любого родителя - ювенальная юстиция. Украинские матери вынуждены в буквальном смысле выкрадывать своих детей из детских домов - это в лучшем случае. Беженки записывают ролики в соцсетях о том, как неизвестные приходят в дома, где их приютили, и насильно изымают детей, а потом суды лишают матерей родительских прав.

Что же украинские чиновники молчат? Этих матерей и женщин для них не существует. Они - пропагандистский фейк! Удобно.

Однако ювенальная юстиция Европы - это вопрос не сегодняшний и не чисто украинский. Детей, особенно славянских, изымали из семей переселенцев долгие годы. Не было лишь такой моментальной массовости. Причина - нет, не алкоголизм родителей, а, например, чрезмерная забота или повышенный тон в разговоре. Особенно отличилась Германия. Подробности - в рубрике Екатерины Тихомировой.

Они надеялись попасть в европейский рай, а попалив ювенальный ад. Ситуация типичная для Европы. Историй о том, как в цивилизованный мир отнимает детей и как работает ювенальная юстиция - тьма.





"Каждый день, мама и папа пытаются добиться того, чтобы меня увидеть, но они не дают им. Так происходит постоянно. Помогите мне. О люди, о мир. Помогите мне", - плачет мусульманский мальчик.

"Я хочу домой. Я хочу жить с мамой и папой. Помогите мне", - плачет еще один украинский мальчик.

"Дети мои, где вы? Дети мои", - кричит мужчина-мусульманин. - "Они похитили 4 детей, а потом еще одного через 3 года. Это моя вина, это я привез тебя в эту страну".

"Пожалуйста, спасите моего сына", - призывает украинка.

Суровую реальность настоящей Европы открыли для себя украинки.

Беженцы и поддержка

Нет, это не только жовто-блакитные значки на лацканах, пособия и "все включено". Расплачиваться за сочувствие пришлось собственными детьми. Ювенальная юстиция - как много смыслов скрыто в этом не до конца понятном для нас слове.

Для Европы же все просто. Мама и папа - это родитель 1 и родитель 2. Они что-то вроде опекунов (хотя и те имеют больше прав, ведь назначены государством). Да, произвели дитя на свет, но прав как таковых на него не имеют. Дитя принадлежит государству. Дышать в его сторону надо аккуратно, не чрезмерно усердно. "Если родители заставляют тебя сделать уроки, позвони. Мы поможем тебе освободиться от таких родителей", - призывают на Западе.

Повысил голос, даже слегка - психологическое насилие. А забота может быть расцененакак излишняя - это значит "синдром Мюнхаузена", ребенка полагается изъять. Ребенок сильно плачет - у него режутся зубки. Один звонок от соседей - и больше ты не мама, а лишенный прав. А нам рассказывают про 1937год и доносы.

Матери, у которых отобрали детей, говорят:

"Я Понасенко Юлия. Город Днепр".

"Я Комисаренко Алина. Запорожье".

"Елена Ковалева. Здравствуйте! Город Днепр, Украина".

"Я Боротевич Оксана Борисовна. Долгое время жила в Киеве. Родила этого чудесного ребенка - моего сына Боротевича Савелия".

"Я Лоткова Елена Александровна. Моя дочь - Дашко Юлия Михайловна. Мы из Северодонецка".

"Мои дети были похищены социальной службой в Испании в городе Дерио".

"Моего ребенка Ричарда Ковалева 9 месяцев назад пришли и забрали чужие люди".

Украинские СМИ называют этих матерей фейками, российской пропагандой.

На данный момент известно по меньшей мере о 100 случаях насильственного изъятия детей из украинских семей в Европе. И речь не об одном ребенке в одной семье. Речь, как правило, о многодетных, где трое, пятеро или 13.

Детей же просто так не забирают. Наверное, пьют или, может быть, наркотики. Так будем мыслить мы, привыкшие к своей системе. Казалось бы. Но не так. Случаев и примеров масса, остановимся на одном - расскажем оКристине из Запорожья.

Уложила спать детей и вышла из частногодома во двор к припаркованной машине. Разве никто из вас так не делал? Соседи вызвали Югендамт (немецкое управление по делам молодежи), забрали всех троих детей.

Югендамт мне выдвинул условия, которые я на все 5 плюсов исполнила, ни одного нарушения, ни одного замечания - все было идеально. Но так перекрутилось, что Югентамнт решил не отдавать мне моих детей, и новые условия они мне уже не выдвинули. Кристина, украинская беженка в Германии

Пожаловаться некому. И, казалось бы, есть бравые украинские дипломаты. Могли бы показать, где кузькина мать обитает. Но спонсору, знаете ли, не перечат, даже когда речь идет об украинских детях. Набрали в рот воды и молчат.





Фейком как раз является то, что этих детей и матерей просто не существует. Семьи становятся заложниками, рабами ювенальной системы. Уехать они не могут, если, конечно, не выкрадут детей. А такие случаи уже есть. И хорошо, если удастся выкрасть всех. Порой матерям приходится бежать, спасая одного-двоих детей.

Что же в этом случае Украина? Показателен случай Алины. Ей удалось выкрасть всех своих детей в Португалии и вернуться на родину. Теперь прячется. Ее разыскивают соцслужбы Украины по запросу Португалии.

Смотрите, какая удивительная штука получается. Мы месяцами пишем заявления нашим властям, чтобы они помогли забрать наших деток. Но никто на это не реагирует. Мы ждем по полгода ответов от них. А как ювенальная система Португалии подала запрос, чтобы узнать, где нахожусь я и мои дети, то за 12 часов всех подняли на уши. Алина, украинская беженка в Португалии

Здоровые дети всегда в цене, особенно с европейской внешностью. Схема тоже известная и обкатанная. Соцслужбы могут влезть в любую семью, даже полиция не вправе вмешиваться.

Детей могут забирать семьи на заказ. Действительно, в социальных опеках федеральных земель (весьма богатых, таких как Бавария, Баден Ветерберг)существует подобный опыт. У многих по физическим причинам нет возможности ребенка родить. И тогда "умные" люди им подсказывают обратиться в соцопеку, где они договариваются. Договариваются, конечно, не безвозмездно. Русские дети, православные, славянские (называйте их, как хотите) отличаются не только красотой, но и отменным здоровьем. Гарри Мурей, правозащитник

Германия, Польша, Норвегия, Португалия - здесь детей изымают из семей, а родителей лишают прав. Причем совершенно не важно, какое у них гражданство, приехали они в отпуск или бежали от войны.

В Европе и Великобритании разработана система, чтобы детей под предлогом защиты их прав, забирать от родителей, которые не выполняют своиродительские обязанности как надо… Ювенальная юстиция! Да, они просто забирают детей из семей. Потом начинается весь процесс, как и откуда деньги получают - наадвоката, на те социальные службы, которые забрали детей (за то, что онизаботятся об этих детях). Вот так это работает. Иоанна Пахвицевич, польская правозащитница

Власти могут принять решение отправить ребенка в детский дом, а там пусть разбирается суд - полгода, год...