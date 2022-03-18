Живые камешки, лесные кактусы, розы-эхеверии и коллекция лекарственных алоэ. Южная экзотика в фондах Центрального ботанического сада Минска. Три дня для всех любителей природы в оранжерее будут проводиться экскурсии в новом формате. Татьяна Божко - об особенностях редких растений (видео).



