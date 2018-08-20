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Южную магистраль построят в Минске к концу года
Об этом журналистам сообщил директор Гордорстроя Александр Ярошик.
Новая дорога сейчас строится вдоль железнодорожных путей и соединит улицы Володько и Асаналиева. После введения в эксплуатацию крупного жилого комплекса "Минск-Мир" южная магистраль станет дублером улицы Кижеватова. А в перспективе выйдет на кольцевую автодорогу и станет элементом 3-го транспортного кольца. Сейчас проект находится в стадии завершения.
Среди наиболее значительных дорожных проектов следующего года - улицы Жуковского, строительство первого городского транспортного кольца, которое соединит проспекты Машерова и Дзержинского.
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