От первой сваи до третьей ветки метро. Сегодня у нас есть повод пролистать историю минской подземки. З6 лет назад в белорусской столице проехал первый подземный поезд между станциями "Институт культуры" и "Московская". С чего все начиналось? О тех, кто строил и посвятил свою жизнь минскому метрополитену, расскажет Сергей Козлович.





Минскому метрополитену 36 лет

Первый день, первый поезд - и проезд для пассажиров был бесплатный. Было очень много народу, и все так торжественно к этому дню пришли!

На шесть месяцев раньше срока - в 1984 - метростроевцем не терпелось сдать новый вид транспорта к 40-й годовщине освобождения столицы. Начинали со станции "Парк Челюскинцев". За 7 лет до запуска было сделано это легендарное фото закладки минской подземки.

Приблизительно в этой части станции в землю вогнали первую сваю минской подземки. Всего на время стройки платформы таких устанавливали около полутысячи. Когда стройка стен завершалась, металлические сваи доставали и везли на другую станцию. И так около пяти раз.

Призвание - работать под землей

Сегодня этой станцией заведует Светлана Дягилева. Она с первого дня работает в Минском метрополитене. Чтобы стать дежурной по станции, полгода училась в Барановичах и еще месяц проходила стажировку в Харькове.

Светлана Дягилева, начальник станций "Академия наук" и "Парк Челюскинцев" Минского метрополитена:

"Я пришла совсем еще молодой девчонкой, и кроме как метро другой работы не знала. Поэтому прижилась. Действительно, большая часть отдается метро, по земле ходить - это выходные дни и отпуск. Все складывается так, как оно есть!"

Развитие Минского метрополитена

За 36 лет не только сложилось, но и преумножилось. Если в первый год работы метро ежедневно под землей проезжали в среднем 217 тысяч человек, то эта статистика в прошлом году увеличилась в четыре раза. Сегодня синяя и красная ветки насквозь пронизывают город. И до открытия третьей - зеленой - осталось совсем ничего. Мы заглянули за высокий забор на “Площади Ленина”. Здесь будет пересадочный узел. Сегодня уже настраивают эскалатор. К слову, это один из самых сложных участков стройки.

Сергей Парфенов, мастер открытых горных работ тоннельного отряда № 1 Минскметростроя:

"Под действующей линией метро проводились работы. В окно только ночью. У нас было 3-4 часа в сутки, когда мы должны были выполнить определенный фронт работ, после чего запускалось движение поездов. И наша работа заключалась в том, чтобы не сорвать работу действующего метрополитена".

Зеленая ветка минского метро в высокой степени готовности