З. Позняк о сторонниках санкций и их инициаторах: Тупиковая ситуация

Тупиковая ситуация - Зенон Позняк о сторонниках санкций и их инициаторах. Чего еще можно было ожидать от Риги и Вильнюса, глядя на то, какую политику ведут власти и какая роль отведена уже нынешним пособникам разрушения конституционного строя. Те, кто сегодня сидит за границей, по сути ничем не отличаются от сообщников карателей, которые пытались подыгрывать коричневой чуме.



"Духовный лидер" фронта в изгнанииЗенон Позняк оказался очень возмущен тем, что санкции просят беглые маргиналы, которые, между прочим, сидят на полном обеспечении за границей и пытаются что-то решать от имени простого народа.



