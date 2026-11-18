Фото: sb.by

Одна из ключевых задач проекта "100 идей для Беларуси" - это практикоориентированность и внедрение в реальный сектор экономики. Какие проекты уже воплощены в жизнь и какие глобальные задачи они решают, рассказал первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский в "Актуальном интервью".

"За 16 сезонов поступало огромное количество заявок от молодежи, но только реализованных насчитывается больше 3,5 тыс. проектов, которые нашли свое применение в реальном секторе экономики, социальной сфере, здравоохранении и образовании", - отметил собеседник.

В 15 сезоне участники представили разработку МОПС - механизм очистки панелей солнечных. Также ребята предложили автоматизировать теплицу и внедрить дозированное внесение удобрения, создать специальное освещение и ввести поддержание нужной температуры.

Владимир Павловский

"Тепличные комбинаты стали связующим звеном между идеей, победителями и предприятиями, которые ждут новаций. У нас налажена коммуникация с флагманами - МАЗ, МТЗ, например. Проекты предлагают от цифровых технологий до проверки качества детали, выпускаемой на предприятии", - поделился первый секретарь ЦК БРСМ.

После того как проект прошел национальный этап, у участников проекта "100 идей для Беларуси" есть возможность также представить свою разработку на международной арене в рамках Международного молодежного проекта "100 идей для СНГ". Представители Беларуси уже, к слову, есть среди победителей. "100 идей для Беларуси" - платформа, которая мотивирует молодежь развиваться и приходить в новый сезон, если не стали победителями в предыдущем. Ребята добиваются в последующем своих целей", - обратил внимание Владимир Павловский.

Главное фото: sb.by