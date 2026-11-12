За 2 года завод по обращению с отходами в Минске увеличил объемы извлечения вторресурсов в 18 раз

В Минске, где проживает почти четверть населения Беларуси, активно ведется борьба за чистоту и экологию. Ведь, упустив время, можно быстро стать заложником мусорных накоплений.

Мегаполис ежегодно образует 600 тыс. т отходов - цифра колоссальная. А чтобы город мог дышать свободно, в 2025 году на полигоне "Тростенецкий" заработал новый мусороперерабатывающий завод. Технологический хаб самый большой в стране и под стать столичным потребностям, отметил директор завода. А главная отдача ощутима: объемы извлечения вторичных ресурсов выросли в 18 раз.

Игорь Сухаревич, директор КУП по обращению с отходами "Экорес":

"Если еще года два назад на сортировку поступало 100 тыс. т отходов, то на сегодняшний день мы пришли практически к 100-процентной загрузке. Объемы извлечения вторичных материальных ресурсов увеличились. Если мы в 2024 году извлекали 800 т в месяц, то уже сегодня это 15 тыс. т в месяц".

Шаг в будущее - глубинная переработка, а именно RDF-топливо. По сути, это переработанный мусор, который превращают в источник ценной энергии. Его калорийность сопоставима с древесными гранулами.

Сырье ждут отечественные промышленные гиганты. Ежедневно минское предприятие около десятка машин с RDF-топливом отправляет на Гродненщину. Например, "Красносельскстройматериалы" так замещает импортный уголь и газ.

RDF-проект снимает сразу несколько чувствительных вопросов: больше своего сырья, меньше мусора в целом и на полигонах в частности.

Серьезно и комплексно наладить систему обращения с отходами и использования вторсырья - это требование Президента Беларуси Александра Лукашенко. И вопрос ведь не только в экологии, но и в экономике. Вторсырье - серьезный резерв, которым успешно пользуются во многих странах мира. Это то, из чего и наша страна может и должна извлекать выгоду.