За 20 лет в Беларуси благодаря ЭКО родились более 10 тыс. детей

В Беларуси охрана материнства и детства - один из приоритетов государственной политики. Задача - стабилизировать численность населения и создать условия для ее дальнейшего роста. Для этого в стране реализуется комплекс мер.

С 2026 года действуют две госпрограммы - "Здоровье нации" и "Развитие демографического потенциала". Первая направлена на увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 76,5 лет и на снижение общей смертности. Вторая создает социально-экономические условия для рождения и воспитания детей. В ее рамках бесплатными обследованиями будет охвачено не менее 90 % женщин репродуктивного возраста.

Иван Курлович, замдиректора РНПЦ "Мать и дитя":

"Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий. В рамках диспансеризации женщины 18-39 лет в обязательном порядке будут проходить гормональный скрининг, исследование овариального резерва. Это позволит выявить риски бесплодия задолго до клинических проявлений. У нас проводится предабортное консультирование. Это обязанность, а не формальность. И наш опыт показывает, что именно легальность и доступность в сочетании с психологической поддержкой дают хороший результат. Только за 2025 год такая беседа помогла сохранить 4351 беременность".

Еще один шаг в укреплении демографической безопасности - расширение возможностей для проведения ЭКО. В марте Президент Беларуси подписал указ, который дает возможность на две бесплатные попытки процедуры в государственных клиниках. Право на них имеют супружеские пары и одинокие женщины при наличии медицинских показаний.

"За 20 лет в нашей стране благодаря ЭКО родились более 10 тыс. детей, в 2025 году - 868 малышей. Это реальный вклад в демографическую безопасность. Но что еще важнее, это исполнение права женщины на материнство, даже когда природа ставит преграды", - отметил Иван Курлович.

Беларусь занимает 25-е место в рейтинге стран, благоприятных для материнства, и 40-е - среди лучших стран для рождения детей. Кроме того, белорусское государство находится на 4-й позиции в мире по уровню выживаемости детей до 5 лет.