За 5 лет работы БелАЭС выработала 63 млрд кВт.ч электроэнергии, что позволило Беларуси заместить около 17 млрд куб. м природного газа.

Запуск и стабильная работа станции стали историческим шагом, который изменил энергетический баланс и экономику страны: мы полностью отказались от импорта электроэнергии. И сейчас 40 % внутренних потребностей в электроэнергии закрываем самостоятельно.

10 июля на промышленной площадке и в самом Островце побывали сенаторы во главе со спикером верхней палаты Натальей Кочановой.

БелАЭС в центре внимания спикера верхней палаты

Сегодня в центре внимания - экономика, социальное развитие района и комфорт для жизни. Но главное, конечно, - устойчивость нашей энергосистемы.

Первый мегаватт, поданный в энергосистему, стал сигналом к старту новой эры в энергетической независимости. За 5 лет энергоблок подтвердил надежность и эффективность. БелАЭС стабильно генерирует чистую, безопасную электроэнергию. И, к слову, установила уже 2 достижения с занесением в Книгу рекордов Беларуси. И это не предел, уверено руководство станции.

Сергей Бобович, гендиректор БелАЭС:

"У нас перспектива, безусловно, это третий блок. Т. е. сегодня этот вопрос стоит на повестке, мы работаем в этом направлении. Переговоры идут с российской стороной, т. е. мы прекрасно понимаем, что этот блок будет идентичен первому и второму".

Современная станция, как наша БелАЭС, стабильно генерирует чистую, а главное безопасную электроэнергию. В этом 10 июля убедились сенаторы. Станция - это люди, которые обеспечивают ее успешную и стабильную работу. В коллективе около 3 тыс. человек. В их числе и уникальные специалисты, которые на станции в учебно-тренировочном центре регулярно пополняют свой багаж новыми знаниями.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы сегодня полностью обеспечили энергетическую безопасность своей страны. И эта атомная станция - это наша гордость. Это тот инновационный проект, которым мы гордимся по праву. Беларусь стала той страной, у которой есть такое грандиозное сооружение. Это то, что сегодня помогает нам экономически жить более успешно. Атомная станция - это прежде всего безопасность, в первую очередь энергетическая безопасность страны. Поэтому здесь особое внимание уделяется подготовке квалифицированных специалистов, которые работают на этой станции".

Кадры для атомной отрасли готовят еще в школе. БелАЭС уже не первый год активно сотрудничает с Национальным детским технопарком. У БелАЭС также есть и соглашения с ведущими вузами на подготовку нужных для отрасли кадров.