За что отдают свой голос жители белорусской глубинки

На президентских выборах в Беларуси 26 января жители регионов активно голосуют. На севере страны работают 672 участка для голосования.

В агрогородке Веремеевка, например, сделать свой выбор можно на участке, который расположен в местном Доме культуры. Колорит соответствующий. 26 января это настоящий центр притяжения жителей, которые заботятся о будущем родной страны.

Голосуют за сильные регионы. Чтобы жизнь в сельской местности была комфортной. Как, например, в Веремеевке. Там проживает около 1 тыс. человек. Агрогородок газифицирован, налажено транспортное сообщение с райцентром, проводят высокоскоростной интернет.

Чувствуется заинтересованность избирателей в том, что решается судьба нашей страны. У людей приподнятое настроение, мы чувствуем праздник. Ольга Белохвостова, председатель участковой комиссии № 19 Городокского района

Для людей выборы - это настоящий праздник. С самого утра в Вереемеевке выступают творческие коллективы Городокского района.

Народные умельцы проводят мастер-классы. Это особенно актуально для тех, кто приходит на участок семьями. Работает выставка. На прилавках изобилие продукции: булочки, пирожные, колбасы, молочка - все свежее и по приятным ценам.

"Прежде всего, мы голосуем за мир и будущее наших детей и внуков, чтобы все было хорошо, чтобы процветала наша Беларусь", - сказала одна из избирателей.