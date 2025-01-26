За что отдают свой голос жители белорусской глубинки

Погода в Беларуси
Гродно7°
Брест8°
Гомель6°
Витебск5°
Могилев4°
Минск5°
Минск
5°
На президентских выборах в Беларуси 26 января жители регионов активно голосуют. На севере страны работают 672 участка для голосования.
В агрогородке Веремеевка, например, сделать свой выбор можно на участке, который расположен в местном Доме культуры. Колорит соответствующий. 26 января это настоящий центр притяжения жителей, которые заботятся о будущем родной страны.
Голосуют за сильные регионы. Чтобы жизнь в сельской местности была комфортной. Как, например, в Веремеевке. Там проживает около 1 тыс. человек. Агрогородок газифицирован, налажено транспортное сообщение с райцентром, проводят высокоскоростной интернет.
Чувствуется заинтересованность избирателей в том, что решается судьба нашей страны. У людей приподнятое настроение, мы чувствуем праздник.
Для людей выборы - это настоящий праздник. С самого утра в Вереемеевке выступают творческие коллективы Городокского района.
Народные умельцы проводят мастер-классы. Это особенно актуально для тех, кто приходит на участок семьями. Работает выставка. На прилавках изобилие продукции: булочки, пирожные, колбасы, молочка - все свежее и по приятным ценам.
"Прежде всего, мы голосуем за мир и будущее наших детей и внуков, чтобы все было хорошо, чтобы процветала наша Беларусь", - сказала одна из избирателей.
На севере страны запланировано более 1,2 тыс. праздничных мероприятий: это концерты, выставки, спектакли, кинопоказы. Артисты обещают доехать даже в самые отдаленные деревни.