За два с половиной года Палата представителей приняла 173 законопроекта - Сергеенко

Краткий пересказ от ИИ

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко доложил главе государства о работе нижней палаты парламента и готовности к четвертой сессии, которая откроется 15 сентября. Об этом он рассказал в программе "Разговор у Президента" после встречи в кабинете главы государства.

"Сегодня состоялся достаточно обстоятельный доклад главе государства о работе Палаты представителей, о готовности к проведению уже четвертой сессии, которая откроется 15 сентября", - сказал Игорь Сергеенко.

По его словам, главу государства интересовало "буквально все".

"В самом начале было сказано, что первая часть - это работа парламента, Палаты представителей, какие есть проблемы, как работают депутаты, какова активность, какие законопроекты, что главное. И вторая составляющая - это оценка ситуации в Витебской области, поскольку я являюсь уполномоченным Президента по Витебской области", - отметил председатель Палаты представителей.

Он напомнил, что по Конституции депутатский созыв работает пять лет, фактически 1 октября будет два с половиной года.

"В большинстве своем из седьмого созыва у нас 18 депутатов. Все остальные были избраны впервые, были сформированы 14 комиссий. Принято 173 законопроекта за два с половиной года. Если говорить о нашей работе в период третьей сессии, принято 78 законопроектов, из них больше половины касаются международной деятельности. Это говорит о возросшем количестве межправительственных, межгосударственных соглашений, которые в соответствии с законодательством проходят ратификацию в национальном парламенте", - сказал председатель Палаты представителей.

Среди рассмотренных вопросов - национальная безопасность и укрепление обороноспособности Беларуси, экономическая политика и социальная сфера, отметил он.

Игорь Сергеенко отметил, что депутаты используют ранее наработанные формы законопроектной работы и внедряют новые. "То, что сегодня происходит в Овальном зале, когда идет финализация принятия законопроекта, это уже завершение работы. Фактически работа осуществляется еще на стадии формирования плана, который утверждается на год главой государства, создаются рабочие группы. Как правило, законопроекты поступают из правительства, регулятором является конкретное министерство", - пояснил он.

По его словам, депутатские группы подключаются уже на ранней стадии. "План мы видим уже в декабре на следующий год", - сказал он.

При рассмотрении в первом чтении часто вопросы выносятся на выездные заседания Совета Палаты представителей и комиссий, совещания с привлечением широкого круга практиков, а также с учетом мнения специалистов и избирателей.

В качестве примера он привел законопроект об изменении закона по вопросам мелиорации, который готовят ко второму чтению на предстоящей сессии. "Главой государства уделяется серьезное внимание этим вопросам. Возникла необходимость, которая шла от жизни, внести изменения в этот закон", - отметил Игорь Сергеенко.

"Мы решили провести выездное совещание с приглашением специалистов системы мелиорации страны. В Чашникском районе Витебской области на позапрошлой неделе было проведено такое совещание с показом работы техники на конкретном поле площадью 330 гектаров и затем обсуждением законопроекта, - рассказал он. - И даже в процессе этого совещания выявились уже ко второму чтению какие-то дополнения, в большей степени даже не только в закон, сколько в другие подзаконные акты, которые сегодня изучаются и, возможно, будут внесены в правительство", - добавил председатель Палаты представителей.

Главными принципами подготовки законопроектов он назвал качество и оперативность. "Не месяцами изучать и рассматривать, а проходить эти этапы оптимально. Хотя разные законы по-разному готовятся, и сложность подготовки бывает разная", - сказал Игорь Сергеенко.

Он подчеркнул, что на площадке Палаты представителей многие документы существенно дорабатываются. "Например, такие законы, как "Об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений", "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности", "О железнодорожном транспорте", которые после поступления к нам прошли существенную доработку по итогам изучения мнений специалистов", - заключил он.