За I полугодие 2026 года служба "одно окно" в Новополоцке приняла более 7 тыс. заявлений

Уже больше двух десятков лет в Беларуси работает служба "одно окно". Сегодня такие ведомства созданы в каждом крупном населенном пункте страны. Так в Новополоцке только за первое полугодие специалисты приняли порядка 7 тыс. заявлений.

Одно окно - 100 решений

Одно окно - 100 решений. Принцип, который на протяжении двух десятков лет делает жизнь людей проще.

Вместо хождения по кабинетам в службу достаточно обратиться дважды. Первый - при подаче заявления, и после - для получения административного решения.

Татьяна Мерцалова, старший инспектор службы "одно окно" Новополоцкого горисполкома:

"Работаем мы по пакетному принципу. Например, многодетная семья приходит, она может подать до четырех заявлений сразу, в один день. Это получение удостоверения многодетной семьи, получение семейного капитала и также, например, ребенка вновь родившегося поставить сразу уже на учет дошкольного учреждения и, например, стать на учет нуждающейся как многодетная семья".

В Новополоцке служба "одно окно" работает с 2006 года. За время существования количество административных процедур увеличилось кратно. Начинали с 20, а сегодня только для населения этот список расширен до 219. Юридические же лица могут обратиться с заявлением по 145 процедурам.

Наталья Королькова, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Новополоцкого горисполкома:

"С каждым годом количество обращений в службу "одно окно" увеличивается. По результатам прошлого года мы приняли почти 12 тысяч заявлений от граждан по осуществлению административных процедур. Зато за первое полугодие 2026 года мы уже приняли 7737 заявлений. И это только от физических лиц, от юридических лиц - 1355 заявлений на осуществление административных процедур".

Удобство и комфорт посетителей - ключевое. В 2021 году новополоцкая служба претерпела модернизацию. И сегодня ведомство располагается в отдельном помещении местного горисполкома. Удобные зоны ожидания, детский уголок с национальным колоритом и обязательно безбарьерная среда. Все сделано для того, чтобы посещение было не только полезным, но и приятным.

Получить консультацию и уточнить информацию по оказываемым службой "одно окно" административным процедурам сегодня можно по единому номеру 142, специалисты которого обязательно ответят на все интересующие вопросы.