"За исцелением, детьми и мечтами": участница крестного хода рассказала, зачем идут в паломничество

Всебелорусский крестный ход, масштабная духовная акция Белорусской православной церкви, подходит к своему завершению. Паломники уже преодолели большую часть своего пути. 25 августа их путешествие проходит по городам и деревушкам Минской области.

Виталия Боброва, участница V Всебелорусского крестного хода:

"Я из города Витебска. Участвую уже второй год. Очень понравилась атмосфера, дух".

"Если вы никогда не ходили в крестный ход, то из житейских причин можно сказать следующее. Если у вас не детей, приходите в крестный ход, потому что дети - это дар Божий. И, видимо, кому-то надо этот дар заработать. Если вы одиноки, приходите в крестный ход. Здесь обретаются земли и совершаются некие другие чудеса. Если вы больны или больны ваши близкие, приходите сюда за исцелением. Если вы планируете купить дом, построить квартиру, приходите сюда вымаливать свои мечты и желания", - отметила Виталия Боброва.