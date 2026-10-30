"За полгода мы проехали 5 тыс. км": как белорусских хирургов обучают лечению огнестрельных травм

Держать порох сухим - не значит готовиться к войне. Скорее, это готовность реагировать на угрозы. Также и с военной медициной, где большая доля приходится на хирургию и лечение огнестрельных ранений. Как сегодня выстроена работа в Центре лечения огнестрельных ран и минно-взрывных травм рассказал руководитель медучреждения Алексей Трухан.

"Действительно, мы живем в мирной стране, но необходимо готовиться к возникновению каких-либо ситуаций всем отраслям, в том числе и системе здравоохранения. В настоящее время проводится плановая работа по нескольким направлениям. Основная работа - это создание современной нормативно-правовой базы. В стране разработаны клинические протоколы, которые являются обязательными для исполнения по всем основным видам ранений и их локализации. Разработаны инструкции по послеоперационному ведению пациентов. Разработан документ по массовому поступлению пациентов. То есть, можно сказать, что есть документация, которая позволяет работать, оказывать помощь по единым принципам во всей стране", - отметил Алексей Трухан.

Руководитель центра подчеркнул, что проводится большая работа по повышению уровня квалификации врачей и оказанию помощи пациентам с огнестрельной травмой. "Допустим, в 2026 году сотрудниками центра было проведено 18 выездных семинаров. Мы за полгода проехали 5 тыс. км по всей стране. В каждом межрайонном и областном центре мы собирали хирургов и проводили для них лекции, где на практических и клинических примерах показывали, как оказывается помощь, что необходимо делать и к чему могут привести те или иные ошибки", - констатировал гость студии.

Все то, что необходимо разъяснить более подробно, отражается в практических руководствах, которые создаются и выкладываются в открытый доступ. В этом году по договоренности с Министерством здравоохранения на его официальном сайте появилась специальная вкладка для специалистов, занимающихся лечением пациентов с огнестрельной травмой. Там в открытом доступе размещена вся нормативная база, включая монографии и практические руководства. Теперь любой врач или студент медицинского вуза может спокойно зайти на сайт с компьютера или телефона, чтобы просмотреть и скачать документы во время дежурства, почитать их при подготовке к занятиям или просто освежить свои знания.

"Все те современные технологии, которые применяются в медицине, применяются и у нас. И военные врачи занимаются не только огнестрельной травмой. Для сравнения - суммарно в гражданские организации здравоохранения и к нам поступает всего 50 человек в год с огнестрельными травмами. Например, ежегодная нагрузка на госпиталь составляет около 15–16 тысяч пациентов. Это означает, что мы работаем не только с военной патологией. Основная наша работа - это хирургические заболевания, острая хирургическая патология, экспертная работа. Но, вот огнестрельная травма - это та узкопрофильная деятельность, которую мы по согласованию с Министерством здравоохранения взяли на себя", - пояснил руководитель медучреждения.