За сутки на Витебщине спасатели нашли четверых потерявшихся грибников

За сутки в лесах Витебщины спасатели нашли четверых заблудившихся грибников, сообщили в МЧС.

В Докшицком районе вблизи д.Новая Вилейка заблудились женщина и ее дочь. На их поиски незамедлительно выехало ближайшее подразделение - Логойского районного отдела по ЧС.

Немногим позже в центр оперативного управления Толочинского районного отдела по ЧС поступило сообщение о заблудившейся женщине вблизи д. Сенчуки.

Также помощь спасателей понадобилась потерявшемуся мужчине вблизи д. Рябченки Полоцкого района. Об этом в службу МЧС сообщил его знакомый, вместе с которым они отправились в лес за грибами.

Во всех случаях связь с заблудившимися поддерживалась по телефону. Все они были выведены из леса спасателями. Медицинская помощь не потребовалась.