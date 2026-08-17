За звание "Краса Беларуси - 2026" будут бороться 23 многодетные мамы. Финал конкурса пройдет 22 августа в Минске. География участниц впечатляет: от столицы до малых деревень. Среди них - женщины самых разных профессий: от работников силовых структур до сотрудников сельского хозяйства.

В финале участницам предстоит продемонстрировать не только внешнюю красоту и грацию, но и творческие способности, умение держаться на сцене.

Конкурс призван показать, что многодетность - это не только большая ответственность, но и огромная гордость.