За 10 месяцев в Беларуси построили 36,1 тыс. новых квартир

В Беларуси организации всех форм собственности в январе - октябре построили 36,1 тыс. новых квартир, введено в эксплуатацию 3162 тыс. кв.м жилья, сообщили БелТА в Национальном статистическом комитете.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1345,2 тыс. кв.м, или 42,5% от общего объема введенного жилья. Из них с использованием государственной поддержки - 1027,9 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 919,3 тыс. кв.м жилья, или 29,1% от общего ввода по стране.



