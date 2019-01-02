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За 2018 год минчан стало почти на 17 тысяч больше
Только в первые часы года в столице на свет появились 8 малышей.
Алексей Кондратенко о демографии.
Первый день нового года - и сразу прибавление! Банковский работник Ольга Григорчик из Боровлян родила дочь 1 января. София (так назвали девочку) - второй ребенок в семье, для которой Новый год теперь особенный, двойной праздник. А для старшего брата сестра стала настоящим подарком.
Такая история даже с элементами волшебства произошла и с Надеждой Кошар. У спортсменки и преподавательницы также второй ребенок и также девочка. Обе мамы находятся в клиническом родильном доме Минской области.
В последнее время родильный дом Минской области стал тем местом, где не просто появляются новые жизни, но и куда семьи с детьми приходят спустя годы. Дружелюбие - кредо медицинского учреждения.
Полную демографическую картину в столице составят позже. А пока чувствуется приближение к официальному новому статусу города.
Уже давно Минск называют двухмиллионным городом. Но все-таки это не точно. Официально в столице 1 миллион 992 тысячи человек. И как считается, тот самый двухмиллионный минчанин появится на свет в конце уже этого, 2019 года.
По данным статистики, средний возраст матери чуть более 30 лет. Впрочем, в Минске зафиксированы и 4 случая, когда мамами становились женщины старше 50.
Узнать не только о демографии, но и в целом подробнее о различных сферах жизни своего города, района, области и всей страны можно будет после переписи населения. Она пройдет уже в этом году в течение октября. Собранные данные помогут в том числе формировать бюджеты и прогнозы социально-экономического развития, которые пригодятся и будущим поколениям белорусов.
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