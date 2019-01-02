За 2018 год минчан стало почти на 17 тысяч больше

Только в первые часы года в столице на свет появились 8 малышей.

Алексей Кондратенко о демографии.

Первый день нового года - и сразу прибавление! Банковский работник Ольга Григорчик из Боровлян родила дочь 1 января. София (так назвали девочку) - второй ребенок в семье, для которой Новый год теперь особенный, двойной праздник. А для старшего брата сестра стала настоящим подарком.

Такая история даже с элементами волшебства произошла и с Надеждой Кошар. У спортсменки и преподавательницы также второй ребенок и также девочка. Обе мамы находятся в клиническом родильном доме Минской области.

В последнее время родильный дом Минской области стал тем местом, где не просто появляются новые жизни, но и куда семьи с детьми приходят спустя годы. Дружелюбие - кредо медицинского учреждения.

Полную демографическую картину в столице составят позже. А пока чувствуется приближение к официальному новому статусу города.

Уже давно Минск называют двухмиллионным городом. Но все-таки это не точно. Официально в столице 1 миллион 992 тысячи человек. И как считается, тот самый двухмиллионный минчанин появится на свет в конце уже этого, 2019 года.

По данным статистики, средний возраст матери чуть более 30 лет. Впрочем, в Минске зафиксированы и 4 случая, когда мамами становились женщины старше 50.